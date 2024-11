Motorista é preso após quase atingir comitiva de Kamala Harris

Um motorista foi preso após quase colidir com a comitiva da candidata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris. O incidente ocorreu no subúrbio de Milwaukee, estado de Wisconsin. Imagens das câmaras de segurança mostraram o veículo do suspeito na contramão enquanto a comitiva passava ao lado. O motorista tem 55 anos e realizou o teste do bafômetro que resultou positivo para embriaguez.