Motorista reage a assalto em SP e especialistas alertam sobre riscos

Um motorista de 27 anos foi abordado por um ladrão armado enquanto estava parado em uma avenida da zona sul de São Paulo . O suspeito exigiu o celular da vítima, que conseguiu desarmá-lo e disparou contra ele. O ladrão, baleado, fugiu e morreu no hospital. A moto utilizada era roubada. Especialistas alertam sobre os riscos de reagir a assaltos, destacando que disparos em áreas públicas podem ter consequências graves.



