Motorista se distrai com celular e provoca engavetamento na zona sul de SP

Um homem ficou ferido em um engavetamento envolvendo cinco carros e uma moto na avenida Presidente Tancredo Neves, região do Sacomã, na zona sul de São Paulo. Imagens mostram um carro branco desgovernado atingindo os veículos parados no semáforo. A Polícia Militar informou que apenas uma vítima foi levada ao hospital. O motorista do veículo causador da batida afirmou estar distraído com o celular e não percebeu o sinal vermelho. O teste do bafômetro não indicou consumo de álcool.