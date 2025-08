Mulher agredida no metrô de SP relata impacto em sua vida; agressor segue livre

Rafaela foi vítima de agressão no metrô de São Paulo e precisou passar por cirurgias, perdendo movimentos do braço e seu emprego como auxiliar de produção. O agressor, detido inicialmente, foi liberado após audiência de custódia, mesmo sendo encontrado com objetos perigosos em sua bolsa. A Secretaria de Segurança Pública destacou a necessidade de formalização da representação criminal para iniciar as investigações. Rafaela aguarda justiça enquanto lida com as dificuldades físicas e emocionais causadas pela agressão.



