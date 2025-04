Mulher e amante dela são presos suspeitos de tramar morte do marido para receber seguro de vida

A polícia prendeu Michelle Aparecida Nunes, de 34 anos, suspeita de orquestrar a morte de seu marido, Paulo Eduardo Miranda, em São Roque (SP). Ela foi localizada em sua casa, assim como seu amante, também suspeito de envolvimento no crime. Segundo a investigação, o motivo do assassinato seria o interesse no seguro de vida de R$ 500 mil da vítima. Ambos estão sendo interrogados pela delegada responsável pelo caso.



