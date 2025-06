Mulher é atingida por tiro durante festa junina em Belo Horizonte (MG)

Durante uma festa junina na quadra de uma escola em Belo Horizonte (MG), uma mulher foi baleada no ombro. O tiro, possivelmente motivado por incômodo com o barulho, teria partido de um prédio vizinho. Um pai que é enfermeiro deu os primeiros socorros à vítima, que só após um exame de raio-x descobriu ser um tiro de calibre 38.



