Mulher é encontrada morta com queimaduras em escada de emergência de prédio em São Paulo

Uma mulher foi encontrada morta na escada de emergência do prédio onde morava na zona sul de São Paulo , nesta quarta (30). Moradores sentiram cheiro forte de fumaça e acionaram o Corpo de Bombeiros. Ao evacuarem o prédio, encontraram o corpo da mulher com parte queimado. A polícia recolheu imagens das câmaras de segurança para investigar a situação. O principal suspeito seria seu companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. Ele teria saído do prédio com o filho da mulher.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!