Mulher é resgatada de casa em chamas em Indaiatuba, interior paulista

Elisa, uma funcionária pública de Indaiatuba (SP), teve sua casa destruída por um incêndio. Enquanto estendia roupas na área de serviço, o fogo começou no quarto. Ela foi resgatada por vizinhos que abriram um buraco na parede, pois ficou presa nos fundos. A família, incluindo seu marido com problemas neurológicos e duas netas, perdeu todos os bens e agora reside temporariamente na casa de uma irmã. Doações estão sendo recebidas para ajudar a recomeçar a vida após o incidente. A residência pode ser demolida devido ao risco de desabamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!