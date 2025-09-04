Mulher que acusa David Luiz presta novo depoimento em Fortaleza

Karollainy, a mulher que acusou o jogador de futebol David Luiz de ameaça de morte e violência psicológica, prestou um novo depoimento em Fortaleza. Durante seu testemunho recente às autoridades locais, ela entregou seu celular para ser periciado. O objetivo é analisar as mensagens trocadas entre os dois. Karollainy afirma ter tido um relacionamento extraconjugal com o atleta durante sua passagem pelo clube da cidade.

A Justiça já concedeu uma medida protetiva contra David Luiz como parte do processo legal em andamento. Em resposta às alegações feitas por Karollainy, o jogador nega todas as acusações apresentadas contra ele.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!