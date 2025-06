Mulher salva cãozinho que caiu de prédio no DF

Um cachorro ficou preso apenas pela coleira do lado de fora de uma varanda de um prédio no Distrito Federal. A queda poderia ter sido fatal, mas Yara de Jesus, auxiliar de serviços gerais, agiu heroicamente e salvou o cãozinho. Ela se posicionou no local certo, abriu os braços e, com reflexos rápidos, agarrou o animal antes que ele caísse no chão.



