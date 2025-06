Mulher se joga de carro de aplicativo em movimento na Argentina após mudança de rota

Uma jovem de 26 anos se jogou do carro em movimento na cidade de Berisso, Argentina. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela abre a porta traseira e cai na pista. Após a queda, discutiu com o motorista do aplicativo enquanto um outro veículo parou, aparentemente, para oferecer ajuda. A mulher foi levada até uma viatura da polícia e recebeu atendimento hospitalar por ferimentos leves. O motorista ficou detido temporariamente e depois liberado.



