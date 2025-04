Mulheres Positivas: Conheça secretária que, após o expediente, atua como designer de sobrancelhas

No quadro Mulheres Positivas deste sábado (19), vamos conhecer a Amanda Vaz que, depois do expediente como secretária, atua como designer de sobrancelhas. Ela quer passar a atuar apenas no estúdio que alugou para atender as clientes. Para ajudá-la a realizar esse sonho, Fabi Saad levou Amanda para conhecer uma das maiores empresárias do país na área de estética. Nesse papo, ela vai receber dicas de como fazer seu negócio crescer. Veja!



