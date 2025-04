Mulheres positivas: Dona de loja de roupas femininas recebe dicas de empresária de sucesso

Milene Stracanholi é uma jovem empreendedora com duas lojas de roupas íntimas no Brás, em São Paulo. Aos 22 anos, ela deseja impulsionar seus negócios e, para isso, Fabi Saad a apresentou a Sandra Chayo, diretora institucional do grupo Hope. Durante o encontro, Sandra destacou a importância da pesquisa de tendências e de uma logística eficaz, especialmente para o e-commerce. Ela também sugeriu que Milene foque em nichos específicos e considere a expansão via franquias. Essas estratégias visam fortalecer sua presença no competitivo mercado de lingerie.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!