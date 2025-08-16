Mulheres Positivas: Empresária de logística aposta na força feminina para expandir negócios

Gabriele iniciou sua trajetória profissional aos 15 anos e fundou uma empresa de logística em 2016, operada majoritariamente por mulheres com foco em inovação sustentável. Fabi Saad promoveu um encontro com Maria Regina, referência no setor logístico brasileiro e responsável pela logística da Fórmula 1 em São Paulo , onde Gabriele compartilhou os desafios de atuar em um mercado predominantemente masculino e discutiu a importância de decisões estratégicas e sustentáveis para o crescimento do negócio.



