Mulheres Positivas: Jovem promessa do vôlei recebe dicas de medalhista olímpica

Izadora Rosin, uma jovem de 18 anos, conquistou uma bolsa de estudos e treino nos Estados Unidos com seu talento no vôlei. Sonhando em representar o Brasil, Izadora participou de um encontro promovido por Fabi Saad, onde conheceu Virna Dias, medalhista olímpica. Virna compartilhou suas experiências e ofereceu conselhos valiosos, destacando a importância do preparo mental e da inspiração. As duas aproveitaram a ocasião para praticar juntas, enriquecendo essa experiência inspiradora.



