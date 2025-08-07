Mulheres usam criatividade para pedir socorro em casos de violência doméstica

Duas mulheres em situações de violência doméstica usaram estratégias criativas ao chamar o 190. Em Campo Grande (MS), uma delas fingiu precisar de um medicamento para sinalizar perigo. O policial perguntou sobre a agressividade do agressor em "miligramas", ao qual ela respondeu "30", indicando alta ameaça. Já em Vitória da Conquista (BA), a outra vítima disfarçou o pedido de ajuda sob a forma de um pedido de pizza. Em ambas as situações, a Polícia Militar enviou rapidamente equipes, resultando na prisão dos suspeitos em flagrante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!