Não reaja: especialistas alertam sobre riscos de confrontar criminosos durante assalto

Um vídeo mostra um homem reagindo a um assalto ao derrubar o suspeito de uma moto. O ladrão escapa após simular ter uma arma. Em outro incidente, um motorista atropelou um criminoso durante uma tentativa de assalto, resultando na prisão do assaltante após ser levado ao hospital. Especialistas alertam sobre os riscos de reagir e recomendam seguir as ordens do criminoso sem confrontação.



