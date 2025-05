‘Não tem um dia que eu não choro’, diz mãe de uma das jovens mortas no ABC paulista

Duas jovens de 18 anos, Isabela e Isabelle, morreram após serem atropeladas por um motorista em alta velocidade enquanto atravessavam na faixa de pedestres em São Caetano do Sul, ABC paulista. O motorista, que dirigia a mais de 100 km/h em uma área de 60 km/h, é réu por duplo homicídio qualificado e segue preso preventivamente. A mãe de Isabelle abriu o quarto da filha para a equipe do Fala Brasil, expressando a dor de perder sua única filha. O acidente, ocorrido em abril, deixou familiares devastados, e eles clamam por justiça.



