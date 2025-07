Nascimento de filhote de leopardo-das-neves é registrado em zoológico da Inglaterra

O nascimento de um filhote de Leopardo-das-neves foi registrado em um zoológico na cidade de Chester, Inglaterra. Câmeras escondidas capturaram o bebê felino nos primeiros dias de vida. Este é o primeiro registro do nascimento dessa espécie no zoológico em quase 100 anos. Os pais foram selecionados por meio de um programa internacional voltado à preservação da espécie, que conta com cerca de 4 mil indivíduos na natureza.



