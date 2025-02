Netinho de Paula se defende após citação em investigação do PCC: 'Meu povo sabe de onde eu vim'

O cantor Netinho de Paula publicou um vídeo nas redes sociais após ser citado pelo Ministério Público de São Paulo por supostamente pegar um empréstimo com Ademir Pereira, agiota do PCC. Ele garantiu não ter ligação com o PCC e afirmou: ‘Eu posso ser tudo, eu posso fazer tudo, mas meu povo sabe de onde eu vim, sabe que eu sempre fui contra as coisas erradas’.



