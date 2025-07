Nevoeiro afeta visibilidade em São Paulo nesta terça-feira (22)

A cidade de São Paulo registrou forte nevoeiro na manhã desta terça-feira (22). A neblina afetou a visibilidade de rodovias e impediu a decolagem de helicópteros no campo de Marte. O Aeroporto Internacional de Guarulhos foi contatado para informações sobre voos, mas não houve retorno. A Defesa Civil informou que o nevoeiro se dissipa com o aumento da temperatura, que pode chegar aos 26 graus durante o dia.



