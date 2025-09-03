Novas regras para visto dos EUA exigem entrevistas presenciais

A partir desta semana, o processo para obtenção de vistos nos Estados Unidos passa a exigir entrevistas presenciais para todos os solicitantes, inclusive adolescentes com menos de 14 anos e idosos acima de 79 anos. As diretrizes foram publicadas no site do governo americano.

Além disso, solicitantes de certas categorias como estudantes acadêmicos e técnicos devem tornar seus perfis nas redes sociais públicos durante o processo, conforme exigência do governo americano.



