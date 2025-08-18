Novo ataque russo deixa 7 mortos e 18 feridos na Ucrânia

Um novo ataque russo contra a Ucrânia deixou 7 mortos e 18 feridos. Os ataques aconteceram em Kharkiv, segunda maior cidade do país. Entre as vítimas fatais está um bebê de um ano e meio. Drones e mísseis danificaram prédios e causaram destruição em larga escala. Os bombardeios acontecem a poucas horas de um importante encontro entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e Donald Trump, na Casa Branca, para discutir um possível acordo de paz.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!