Onça-parda é encontrada em lava-rápido no interior paulista

Uma onça-parda foi encontrada em um lava-rápido na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo . O animal, um jovem macho com idade entre um ano e meio e dois anos, foi nomeado Dionísio. A descoberta ocorreu quando Wesley, um funcionário, ouviu barulhos ao fechar o registro de água. Após o susto inicial, a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros, com apoio da Associação da Mata Ciliar, resgataram a onça. O animal recebeu um tranquilizante para exame físico e está em um centro de reabilitação em Jundiaí. Ainda não há data para seu retorno à natureza, pois ele passa por avaliações para garantir sua adaptação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!