Onda de calor crítica atinge seis estados do Brasil

A terceira onda de calor deste ano se inicia no Brasil e é considerada crítica por especialistas. Os estados mais afetados são Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia e Pernambuco. Segundo o INMET, as temperaturas diurnas podem atingir 40 graus, com noites superiores a 30 graus.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!