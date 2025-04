Ônibus cai em ribanceira e deixa dois mortos em Sergipe

Um acidente ocorreu neste domingo (27) em Borda da Mata, Sergipe, quando um ônibus caiu em uma ribanceira em uma estrada de terra. O motorista perdeu o controle do veículo que transportava crianças e adolescentes para um evento religioso. Duas pessoas morreram no local: uma criança de 11 anos e uma mulher de 55 anos. Sete vítimas foram levadas a hospitais com lesões leves, e outra pessoa recebeu atendimento especializado. A polícia está investigando as causas do acidente.



