Ônibus com o cantor Ferrugem se envolve em acidente; ninguém ficou ferido

O cantor Ferrugem sofreu um acidente de ônibus quando retornava de um show no Rio Grande do Sul. O incidente ocorreu na BR-290, na região metropolitana de Porto Alegre (RS). Em uma rede social, Ferrugem compartilhou uma foto do veículo danificado, tranquilizando os fãs: "Nosso ônibus acabou sofrendo acidente, destruiu tudo à frente do ônibus, a porta foi arrancada, mas graças a Deus ninguém se machucou, todo mundo bem, todo mundo inteiro." Apesar do susto, ele decidiu manter sua agenda de shows e posteriormente compartilhou momentos em família antes de seguir para sua próxima apresentação.



