Ônibus pega fogo na rodovia Anhanguera e deixa um ferido, em São Paulo

Nesta quarta (21), um ônibus pegou fogo na rodovia Anhanguera em São Paulo. Imagens do helicóptero da RECORD mostraram o veículo em chamas, com fumaça preta visível. O incêndio se alastrou pelo acostamento, sugerindo um vazamento de combustível. Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas, mas o ônibus foi destruído. Uma pessoa ficou ferida e recebeu atendimento no local. A faixa 3 e a alça de acesso para o bairro estão bloqueadas, resultando em 4 km de congestionamento perto do rodoanel Mário Covas.



