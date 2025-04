Operação policial revela movimentação de R$ 6 bilhões em tráfico de drogas

Uma operação policial descobriu a movimentação de R$ 6 bilhões em um ano, ligada a facções criminosas. A investigação revelou que o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC) usavam empresas de fachada e bancos digitais não autorizados pelo Banco Central para lavar dinheiro do tráfico e de outros crimes. Foram cumpridos 40 mandados em São Paulo e Rio de Janeiro , com a prisão de um homem em Franca e uma mulher no Rio. As identidades dos presos não foram divulgadas.



