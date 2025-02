Ouro líquido: descubra como é a produção do óleo de argan e seu impacto na cultura marroquina

No deserto do Marrocos, cabras se alimentam das frutas da árvore de argan, que são essenciais para a produção do valioso óleo. Mulheres de uma cooperativa colhem as frutas manualmente, descascam e separam os miolos, que são torrados e pressionados para extrair o óleo. São necessários 80 quilos de frutas para produzir 1 litro de óleo, valorizado por celebridades devido às suas propriedades hidratantes.