Parentes e amigos se despedem de jovens mortos em acidente com ônibus escolar na Paraíba

Parentes e amigos prestaram homenagens a dois adolescentes, Fatima Antonela Guedes, de 16 anos, e Gustavo Batista da Silva, de 13, que morreram em um acidente com um ônibus escolar na rodovia da cidade de Pilões, na Paraíba. O veículo tombou após o motorista perder o controle, sendo impedido de cair no penhasco por um tronco de árvore.



