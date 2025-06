Paulistanos e turistas têm último final de semana para visitar Taste São Paulo Festival 2025

O Taste São Paulo Festival 2025 acontece no Parque Vila Lobos, em São Paulo, e oferece uma ampla gama de pratos de culinária mundial e brasileira. Entre as opções, destacam-se feijoada, churrasco e brigadeiro de parmesão. O festival também inclui aulas com chefs renomados e variadas atrações musicais. A RECORD participa com um estande interativo que oferece jogos e brindes. Este é o último fim de semana para aproveitar o evento, que é uma experiência culinária e de lazer para toda a família.



