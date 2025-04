Perícia tenta descobrir velocidade de carro que matou duas jovens em São Caetano

A polícia científica conduziu uma simulação na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, ABC paulista, para determinar a velocidade do carro que atropelou e matou duas jovens, Isabelli e Isabella, ambas de 18 anos. O experimento utilizou um veículo semelhante ao do acidente. As vítimas foram atingidas enquanto atravessavam a faixa de pedestres. A delegada já afirmou que o carro foi modificado para aumentar sua velocidade. O motorista envolvido segue preso enquanto a investigação prossegue.



