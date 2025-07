Personal trainer é agredido após defender amiga de assédio em casa noturna

A polícia investiga a agressão sofrida por Thiago Medeiros, um personal trainer de 32 anos, dentro de uma casa noturna em Águas de Lindóia (Sp). Ele foi agredido ao defender uma amiga do assédio e recebeu 45 pontos no rosto. . A discussão foi registrada por câmeras e envolveu o uso de uma taça de vidro. Thiago registrou boletim de ocorrência pela internet; os agressores ainda não foram identificados.



