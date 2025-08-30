Personalidades e fãs escolhem momentos marcantes da história de A Fazenda

A aguardada estreia da 17ª temporada de A Fazenda está marcada para o dia 15 de setembro na RECORD , prometendo dinâmicas inéditas e surpresas para os fãs. Sob o comando de Adriane Galisteu, a nova edição reunirá 24 peões disputando um prêmio milionário.

Enquanto os nomes dos participantes ainda não foram revelados, a expectativa cresce entre o público que aguarda ansiosamente por novos momentos memoráveis no confinamento rural. O desafio lançado pela produção incentiva os telespectadores a relembrar e compartilhar seus momentos favoritos das edições passadas nas redes sociais.

Entre as lembranças icônicas estão brigas famosas como a disputa verbal entre Rico Melquiades e Dayane Mello ou cenas inusitadas protagonizadas por Jojo Todynho. Os fãs também recordam episódios marcantes como quando Raíssa Barbosa jogou creme nos colegas durante uma discussão acalorada.

Além disso, nesta temporada haverá votação popular para decidir poderes especiais dentro do jogo e determinar quem continua na competição. Com tantas expectativas criadas ao longo dos anos pelas edições anteriores cheias de emoção e entretenimento garantido pelo formato único do programa — onde tudo pode acontecer — resta aos espectadores se prepararem para mais uma jornada intensa em **A FAZENDA**.

