Pesquisadores da USP investigam segredos de longevidade de centenários

Maria Aparecida, aos 101 anos, participa de um estudo da Universidade de São Paulo que investiga as características de 75 centenários. Ela realiza atividades simples diariamente, como arrumar a cama e ler jornais, mantendo um estilo de vida ativo. Entre as descobertas do estudo, está a importância da saúde psicológica e o otimismo, essenciais para uma vida longa e saudável.