Morreu o bicheiro José Caruzzo Escafura, conhecido como ‘Piruinha’. Ele era um dos chefes do jogo do bicho mais conhecidos do Rio de Janeiro. O bicheiro tinha 95 anos e era o contraventor mais velho em atividade no Rio. Piruinha morreu em casa, vítima de pneumonia. Ele deixa mulher e 27 filhos.