Polícia conclui inquérito sobre trágico acidente de ônibus em MG

A polícia concluiu o inquérito do acidente de ônibus que matou 39 pessoas em Minas Gerais. O motorista e o empresário responsável pelo caminhão foram indiciados pelo homicídio das vítimas. A investigação revelou que o caminhoneiro estava sob o efeito de substâncias ilícitas e que o dono da empresa fraudou o documento de pesagem da carga. O acidente aconteceu no fim do ano passado. A carreta carregada com 103 toneladas de pedras bateu contra o ônibus na BR-116, em Teófilo Otoni. O motorista está preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!