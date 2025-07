Polícia desmantela quadrilha especializada em furto de rodas em São Paulo

A Polícia Civil investiga um grupo por furtar rodas de carros em São Paulo . Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, resultando na prisão do líder da quadrilha em sua casa, onde foram encontradas mais de 10 rodas. A quadrilha, com atuação em vários bairros, vendia os produtos após os furtos. Um jovem de 19 anos foi preso, enquanto outros três integrantes não foram localizados.



