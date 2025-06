Polícia desmantela quadrilha que compartilhava fotos íntimas de meninas na internet

Quatro pessoas foram presas durante uma operação policial que visa desmantelar uma quadrilha envolvida no compartilhamento de imagens íntimas de meninas com idades entre 11 e 19 anos. A ação ocorre em oito estados mais o Distrito Federal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!