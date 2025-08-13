Logo R7.com
Fala Brasil

Polícia Federal apreende quase uma tonelada de cafeína usada no tráfico de drogas

Operação desarticula esquema que misturava cafeína com cocaína para aumentar lucros

Fala Brasil|Do R7

A Polícia Federal apreendeu cerca de 900 quilos de cafeína durante uma operação contra o tráfico internacional de drogas. A investigação revelou que traficantes misturavam a substância com cocaína para elevar o volume e aumentar os lucros. Foram cumpridos 17 dos 20 mandados de prisão temporária, com a atuação de 51 equipes nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As empresas envolvidas compraram uma quantidade de cafeína sete vezes maior do que o normal para aumentar o volume de cocaína com contaminantes.

