Polícia Federal apreende quase uma tonelada de cafeína usada no tráfico de drogas

A Polícia Federal apreendeu cerca de 900 quilos de cafeína durante uma operação contra o tráfico internacional de drogas. A investigação revelou que traficantes misturavam a substância com cocaína para elevar o volume e aumentar os lucros. Foram cumpridos 17 dos 20 mandados de prisão temporária, com a atuação de 51 equipes nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro . As empresas envolvidas compraram uma quantidade de cafeína sete vezes maior do que o normal para aumentar o volume de cocaína com contaminantes.



