Polícia Federal deve investigar notícias falsas sobra taxação do Pix

As transações por Pix caíram 15% no início de janeiro, impulsionadas por uma onda de desinformação. A Advocacia Geral da União solicitou à Polícia Federal que investigue notícias falsas sobre o sistema. O governo federal, liderado pelo presidente Lula, vai editar uma medida provisória para garantir que as transações via Pix não sejam tributadas ou tenham sigilo violado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a revogação das regras de fiscalização sobre transferências da modalidade. Um projeto de lei será enviado ao Congresso para retomar o acompanhamento das informações, buscando acabar com a desinformação nas redes sociais. Haddad afirma que os responsáveis por divulgar fake news enfrentarão a Justiça.