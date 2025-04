Polícia intensifica buscas por suspeito do assassinato da estudante Bruna

A polícia intensifica as buscas para encontrar o suspeito de assassinar Bruna Oliveira da Silva, estudante de mestrado e mãe de um menino de 7 anos, em São Paulo . Imagens de câmeras de segurança mostram um homem saindo do estacionamento onde seu corpo foi encontrado. O celular dela, que desapareceu, foi ligado dois dias após seu desaparecimento, o que intriga os investigadores. Novas perícias revelaram vestígios de luta pela sobrevivência e indícios de agressão e asfixia .



