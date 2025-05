Polícia investiga balão em chamas que atingiu universidade em São Caetano do Sul

A polícia investiga a origem de um balão gigante em chamas que atingiu o prédio da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O incidente gerou uma bola de fogo no ar. Em nota, a universidade garantiu que esse balão não danificou a estrutura da universidade e informou que acionou o Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal. Não há informações sobre os responsáveis pelo lançamento do balão ou seu paradeiro.



