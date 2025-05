Polícia investiga execução de irmãs influenciadoras em Fortaleza (CE)

A Polícia Civil do Ceará investiga a ligação entre a morte das irmãs influenciadoras Beatriz e Bianca e um ataque a tiros que feriu cinco pessoas em um campo de futebol em Fortaleza. As irmãs foram baleadas por homens que chegaram pelo mar. Após o crime, Antônio Vítor, namorado da grávida Bianca, lamentou sua morte nas redes sociais e sugeriu desdobramentos. A suspeita é de retaliação ligada a facções criminosas, já que o conteúdo das redes das irmãs abordava temas da periferia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!