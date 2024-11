Polícia prende integrante do PCC suspeito de participar de plano para matar Sergio Moro

Apontado como um dos líderes do PCC na Baixada Santista, Ivo de Oliveira Nascimento, 42 anos, foi preso em uma chácara no litoral de São Paulo. há mais de 13 anos. A polícia recebeu uma denúncia sobre uma reunião do crime organizado no local. Durante a operação policial, alguns suspeitos conseguiram escapar. O homem monitorava a família do senador Sergio Moro e tinha planos para sequestrar e matar o ex-juiz.