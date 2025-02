Polícia prende suspeito de atentado ao ex-prefeito de Taboão da Serra, na Grande SP

Nesta segunda (17), a polícia de São Paulo realiza uma operação para prender suspeitos do atentado ao ex-prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva, ocorrido em outubro passado. Um homem foi preso e dois mandados de prisão foram cumpridos. 10 mandados de busca e apreensão estão em andamento, com apreensão de equipamentos eletrônicos e grande quantia em dinheiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!