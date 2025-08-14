Polícia realiza operação contra fraudes em vendas online

A polícia realiza, nesta quinta (14) uma operação para combater fraudes em plataformas de vendas online. Até o momento, 17 pessoas foram presas e estão sendo cumpridos 50 mandados, incluindo 32 mandados de prisão na capital paulista e cidades da baixada santista. A investigação envolve uma organização criminosa relacionada a crimes de fraude eletrônica. A operação ainda está em andamento.



