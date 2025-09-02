Policiais encontram cocaína durante treinamento no Porto de Imbituba (SC)

Durante um exercício conjunto entre a Polícia Federal e a Polícia Militar em Santa Catarina, agentes descobriram quase 300 quilos de cocaína escondidos no casco de um navio. O incidente ocorreu enquanto os policiais realizavam um mergulho simulado no Porto de Imbituba. A embarcação envolvida é um navio cargueiro com bandeira maltesa.

A descoberta da droga aconteceu por acaso durante o treinamento dos agentes. As investigações indicaram que o destino final do entorpecente seria Portugal. No entanto, nenhum suspeito foi encontrado nas proximidades do porto após a apreensão da carga ilícita. Até o momento, as autoridades não divulgaram o valor estimado da cocaína encontrada.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!