Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Policiais encontram cocaína durante treinamento no Porto de Imbituba (SC)

Mergulho de simulação revela 300 quilos de droga em navio

Fala Brasil|Do R7

Durante um exercício conjunto entre a Polícia Federal e a Polícia Militar em Santa Catarina, agentes descobriram quase 300 quilos de cocaína escondidos no casco de um navio. O incidente ocorreu enquanto os policiais realizavam um mergulho simulado no Porto de Imbituba. A embarcação envolvida é um navio cargueiro com bandeira maltesa.


A descoberta da droga aconteceu por acaso durante o treinamento dos agentes. As investigações indicaram que o destino final do entorpecente seria Portugal. No entanto, nenhum suspeito foi encontrado nas proximidades do porto após a apreensão da carga ilícita. Até o momento, as autoridades não divulgaram o valor estimado da cocaína encontrada.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • PF (Polícia Federal)
  • PM (Polícia Militar)
  • Porto
  • Portugal
  • Santa Catarina

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.