Policial de férias ajuda hóspedes de hotel a escapar de incêndio em Alagoas e morre intoxicado

Um incêndio atingiu um hotel de 11 andares em Maceió na madrugada desta quinta-feira (16), concentrando-se no sexto pavimento e assustando os hóspedes. Entre eles, um policial militar do Distrito Federal, de férias com a família, conseguiu evacuar sua esposa e filhos antes de voltar para salvar outros turistas. Em seu ato de heroísmo, ele inalou uma grande quantidade de fumaça, sofreu uma parada cardiorrespiratória e, infelizmente, faleceu após ser levado ao hospital. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e uma perícia está em andamento para determinar as causas do incêndio. Maceió, conhecida por seu turismo, foi marcada por essa tragédia que destaca o sacrifício e bravura do policial.